Portugal dá mais tempo a Cabo Verde para pagar juros de empréstimos

Portugal decidiu prorrogar a moratória sobre empréstimos diretos a Cabo Verde até final do ano. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo Governo português, que aprovou uma nova suspensão do pagamento do serviço da dívida por parte da República de Cabo Verde, relativa aos empréstimos diretos concedidos."A adoção desta medida de suspensão do pagamento de capital e juros vai determinar uma negociação nos contratos de empréstimo e o estabelecimento de novo plano de pagamento da dívida objeto da moratória", explica o ministério das Finanças, em comunicado.Esta é a terceira moratória que o Governo português concede a Cabo Verde, em resposta ao apelo lançado pelo Clube de Paris e pelo G20, a todos os credores bilaterais oficiais e privados, para uma mobilização mundial no apoio aos países parceiros menos desenvolvidos, através da iniciativa de suspensão do serviço de dívida."Integra-se no conjunto de esforços que Portugal tem envidado para apoiar os seus países parceiros na mitigação dos impactos económicos, sociais e sanitários provocados pela pandemia de covid-19, entre os quais se incluem também a partilha de vacinas, medicamentos e equipamentos médicos", acrescenta.