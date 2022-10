Portugueses mais pessimistas para 2023, chumbam Orçamento do Governo

Quase 80% dos portugueses esperam que o próximo ano seja pior do que o atual, sendo que apenas 18% aguardam um 2023 com um nível de vida melhor ou igual. Os resultados constam do barómetro de outubro da Intercampus para o Negócios, CMTV e CM.





Num ano em que se espera um alívio da inflação, as famílias portuguesas estão mais pessimistas, tendo em conta o agravamento dos juros e o abrandamento da economia. Apenas 5,4% apontam para um nível de vida melhor do que em 2022 e 12,5% uma situação igual à atual.





E o Orçamento do Estado que o Governo apresentou no dia 10 de outubro não convence os portugueses, com a esmagadora maioria a considerar que as medidas que constam do documento "não beneficiam a economia da vida pessoal própria". Apenas um em cada cinco apontam benefícios.



Quando questionados sobre o benefício do Orçamento para a economia do país, também há um número significativo de inquiridos que mostra "bastante desconfiança" face ao documento. Mais de 45% consideram que "não há benefício" e apenas 18,1% julgam que o documento é benéfico. Há, no entanto, uma percentagem elevada (29,7%) que não tem opinião sobre o tema.









A sondagem foi realizada entre os dias 17 e 22 de outubro, ou seja, já quando era conhecido o OE 2023 e as medidas de apoio às famílias. O documento que está em discussão no Parlamento introduz medidas como o alívio no IRS para as famílias com menores rendimentos, o reforço do IRS Jovem, as creches gratuitas ou os passes congelados.