PSD diz que tal como está Programa de Estabilidade é "um ato de fé"

"O Programa de Estabilidade corre o risco de não passar de um simples papel onde o Governo escreveu uns números em abstrato, um documento em que só por verdadeiro ato de fé alguns podem acreditar" – as palavras são de Duarte Pacheco, deputado do PSD, esta quinta-feira na Assembleia da República.Para os sociais-democratas o Programa de Estabilidade peca por estar "inteiramente dependente do Programa de Recuperação e Resiliência", o que se torna num risco acrescido por o Governo demonstrar "incapacidade de realizar investimento público programado", defende. Duarte Pacheco criticou o Executivo por prometer metas ambiciosas de investimento público, cujo "resultado fica sempre abaixo da última previsão".Além disso, defendeu, os projetos de investimento não estão suficientemente especificados e o documento é omisso quanto a uma estratégia de cariz social. No âmbito social, o Governo "ignora as consequências da crise provocada pela pandemia"."Os riscos de não realização do Programa de Estabilidade são extremamente elevados", defendeu o deputado, na apresentação do projeto de resolução dos sociais-democratas, onde se pede ao Executivo que acrescente um Programa de Investimentos, e um Programa de Medidas Sociais.Os deputados debatem esta tarde o Programa de Estabilidade, estando previstas votações dos projetos de resolução apresentados pela oposição para o final do dia. O projeto de resolução do PCP sublinha a importância da defesa da soberania do país no combate à pandemia, recusando os constrangimentos impostos pelas políticas comunitárias em matéria orçamental.Já o projeto de resolução do CDS-PP pede ao Governo que envie o Programa de Recuperação e Resiliência ao Parlamento, para ser discutido, e apresenta também um projeto de resolução sobre o Programa de Estabilidade, onde pede medidas como maior apoio ao setor do turismo ou uma redução da carga fiscal.