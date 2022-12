Quase 90% do excedente à boleia da receita fiscal

Aumento histórico da receita fiscal foi responsável pela esmagadora maioria do excedente obtido até setembro, que deve ser eliminado até ao final do ano, com o pagamento de despesas tradicionais, mas também de apoios extraordinários. Mas brilharete está à vista.



A três meses do fim do ano, o ministro das Finanças conseguiu um excedente histórico, reforçando a possibilidade de um brilharete. António Pedro Santos/Lusa Susana Paula susanapaula@negocios.pt 25 de Dezembro de 2022 às 23:15







Quase 90% da melhoria no saldo orçamental até setembro, e que resultou num excedente histórico, deveu-se ao aumento muito significativo da receita com impostos, que atingiu, também, o valor mais elevado pelo menos desde 1999.



