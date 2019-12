Rendimentos: O que devem esperar pensionistas e trabalhadores em 2020

Poucas vezes foram tão discutidos os aumentos salariais no setor privado. O Governo sugeriu que os parceiros sociais assegurem subidas superiores a 2,7%, mas as associações patronais recusam comprometer-se alegando que, como empregador, o Estado não vai além dos 0,3%. Os pensionistas esperam um aumento extra no orçamento.