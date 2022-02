Rui Nuno Baleiras: "Há muitas coisas que estão mal" no processo legislativo do Orçamento

Leia Também Rui Nuno Baleiras: Programa de Estabilidade tem de ser apresentado antes do OE 2022

Rui Nuno Baleiras, coordenador da UTAO, não tem dúvidas: "Há muitas coisas que estão mal" no processo legislativo do orçamento do Estado. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, para o programa Conversa Capital, o economista sublinha que a forma como a interação entre o Governo e o Parlamento está prevista na lei está desatualizada, permitindo que haja milhares de propostas de alteração avaliadas e votadas em poucos dias, sem haja a possibilidade de serem bem ponderadas."Sabe quantos objetos foram votados no último orçamento aprovado, em novembro de 2020? Mais de 1.800 peças", assinala o perito, notando que estas votações são feitas em cinco dias e que arrancam cerca de sete dias depois de terem sido conhecidas as propostas de alteração. Das mais de 1.500 propostas de alteração ao orçamento entregues pelos partidos (e incluídas nesta contagem), a UTAO avaliou cinco. "Serviu para alguma coisa? Nada! Chegavam aos deputados de manhã, quando estavam em plenário, e à tarde iam votar. Isto é irracional", critica.O coordenador da UTAO adianta que está a preparar um estudo que será entregue à Assembleia da República onde faz o diagnóstico desta situação, apresentando sugestões para uma reforma estrutural deste processo. "Eu quero e tenho ideias, quero motivar a discussão na praça pública", lança.Além das questões orçamentais, Rui Nuno Baleiras fala sobre o andamento da recuperação económica, os riscos da inflação e decisões polémicas como a injeção de dinheiro público na TAP. A entrevista passa este domingo na Antena 1, pode ser lida na íntegra no site do Negócios e esta segunda-feira, na edição em papel do Jornal de Negócios.