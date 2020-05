Salário médio dos trabalhadores com pedido de layoff está abaixo dos mil euros

Mário Centeno, ministro das Finanças, disse no Parlamento que neste momento o Governo estima que deverão ficar em layoff menos trabalhadores do que o inicialmente previsto.

"É verdade que precisamos de cenário macroeconómico, mas não precisamos de um cenário especulativo porque isso só lança ruído para o nosso debate", defendeu o ministro. E depois exemplificou que mesmo no cálculo do impacto das medidas de apoio tomadas – um exercício que o Governo se considera obrigado a fazer – a incerteza é bastante elevada.



O salário médio dos trabalhadores abrangidos por pedidos de layoff está, neste momento, abaixo dos mil euros. A informação foi adiantada pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, esta quarta-feira, no Parlamento. O governante exemplificava como as estimativas para os custos das medidas têm de ser permanentemente atualizadas e argumentava que fazer projeções do PIB ou de défice, neste momento, são exercícios com pouca utilidade."Para exercícios de previsão epidemiológica eu não tenho qualificações especiais nem é a minha função", disse Mário Centeno, em resposta ao PSD, que criticava o Governo por não ter apresentado qualquer cenário macroeconómico, ao contrário do que fizeram outros países europeus, no Programa de Estabilidade deste ano. "Por exemplo, governo francês já corrigiu três vezes" o seu cenário macroeconómico, notou Centeno.