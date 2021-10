Apesar das ameaças de chumbo, Marcelo considera "natural" que OE2022 seja aprovado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta quarta-feira que "é natural" que a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022) seja aprovado no Parlamento. O chefe de Estado considera que é "de bom senso" que os partidos deem a mão ao Governo, dados os "custos" que um eventual chumbo teria."É para mim natural que o orçamento passe na Assembleia. Por que é que é natural? Se o OE era chumbado, dificilmente o Governo poderia continuar a governar com o orçamento deste ano dividido por 12 sem fundos europeus", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, em reação à proposta de OE2022 e às ameaças de chumbo do BE e PCP.(em atualização)