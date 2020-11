CFP alerta que estimativa do Governo para o desemprego em 2021 é "otimista"

A presidente do Conselho de Finanças Públicas alertou hoje para a estimativa "otimista" do Governo quanto à evolução do desemprego no próximo ano. Em causa estão as projeções macroecnómicas inscritas na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2021). O Executivo antecipa que a taxa de desemprego deste ano seja de 8,7%, recuando para 8,2% em 2021.De acordo com a análise do Conselho de Finanças Públicas, o documento tem associada uma grande incerteza e "não tem em conta uma agudização da pandemia, como aquela que estamos a verificar".Este agravamento poderá também ter um impacto maior do que o antecipado no OE2021, em particular no "comportamento das exportações de serviços" como é o caso do turismo. "Temos de ver desde logo como é que o turismo se vai comportar no primeiro semestre de 2021", avisou Nazaré da Costa Cabral, esta manhã, no Parlamento, enquanto respondia a perguntas dos deputados sobre a proposta de OE2021 do Executivo."Se a situação não melhorar e não conseguirmos resolver o problema do turismo, e de todas as áreas associadas ao turismo, isso significa que podemos ter desemprego massivo", acrescentou mais tarde a presidente do Conselho de Finanças Públicas.(Notícia atualizada às 11h34)