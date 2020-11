CFP avisa que Portugal não se pode distrair com a dívida pública

"A nossa situação orçamental é diferente da de outros países e isso obriga à necessidade de prudência", alertou esta manhã a presidente do Conselho de Finanças Públicas (CFP), no Parlamento. Nazaré da Costa Cabral pede que Portugal não se distraia com a dívida pública e que não se endivide demasiado durante a pandemia, embora reconheça que "estamos numa situação particular em que é preciso acorrer às necessidades das famílias e empresas".Mesmo assim, a presidente do organismo que supervisiona as contas públicas incita o Governo a fazer o "trabalho de casa" em relação à dívida e "logo que possível" que sejam dados "sinais de rigor".Para Nazaré de Costa Cabral, a dívida portuguesa é "elevada", mas apresenta também "sinais de insegurança, sinais de volatilidade. [A dívida] está sujeita às perceções de risco do mercado e não podemos perder o foco do que são os custos de financiamento dessa dívida", afirmou.As declarações foram feitas depois de uma pergunta da deputada do CDS Cecília Meireles, que pediu também que o CFP explicasse o significado da expressão "globalmente neutra", utilizada para classificar a política orçamental proposta no Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2021)."Tecnicamente, o facto de ser globalmente neutra significa que, não obstante não haver de facto uma melhoria do comportamento da economia - não observamos, digamos assim, uma consolidação orçamental - também não verificamos necessariamente uma deterioração do saldo orçamental. É com este binómio que podemos caracterizar este orçamento como tendo uma postura globalmente neutra", explicou Nazaré da Costa Cabral.