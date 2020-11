Costa alerta para a gestão em duodécimos em situação pandémica

António Costa, questionado sobre o Orçamento do Estado que será votado na próxima quinta-feira em termos finais, aproveitou para deixar o recado, de que o país não pode juntar à crise pandémica e económica uma gestão em duodécimos.



Questionado sobre o Orçamento, António Costa realçou que "o país tem tudo a ganhar em ter um bom Orçamento do Estado, é uma boa proposta e tem condições para ser melhorada na especialidade", mas, acrescentou, "numa situação que temos de crise sanitária tão grave e uma crise económica e social tão grave juntar a isto ter de gerir o país em duodécimos é só estar a complicar a vida do país. E creio que o país não precisa de complicação, pelo contrário precisa de ter os instrumentos possíveis para poder agir".





Sobre a relação com o Presidente da República, apelidou de excelente o entendimento entre os dois órgãos de soberania. "As relações com o senhor Presidente da República são excelentes e, muito em particular, neste período da pandemia, numa democracia madura, a articulação tem sido muito intensa entre todos os órgãos de soberania".As declarações do Estado de Emergência, que foi renovado esta semana, não seriam possíveis, disse Costa, "com conflitos institucionais".