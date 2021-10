Costa garante estar "de consciência tranquila e cabeça erguida" com chumbo do OE 2022

O primeiro-ministro, António Costa, referiu esta quarta-feira que está "de consciência tranquila e cabeça erguida" com o chumbo do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2022). António Costa assegurou ainda que o país pode continuar a contar com o Governo para "assegurar a governação do país"."O Governo sai desta votação de consciência tranquila e cabeça erguida. Nunca voltaremos as costas às nossas responsabilidade e aos nossos deveres para com os portugueses", referiu António Costa, numa declaração aos jornalistas, depois de o OE 2022 ter sido chumbado na generalidade.Lado a lado com todos os ministros que compõem o atual Governo, António Costa deixou "uma palavra de confiança a todos os portugueses", dizendo que "podem contar com o Governo para continuar a assegurar a governação do país, mesmo nas condições mais adversas de não dispor de um orçamento"."A partir de agora, tendo a Assembleia da República tomado esta decisão, que não permite avançar nas negociações do OE, cabe exclusivamente a sua excelência, o Presidente da República, avaliar esta situação e tomar as decisões que entenda que deve tomar. O Governo respeita as decisões do Presidente da República e não terá comentários a fazer a essa decisãoAntónio Costa disse ainda que "respeita as decisões do Presidente da República" e "não terá comentários a fazer" a qualquer que seja a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda assim, diz que estará disponível para enfrentar qualquer uma das decisões que seja adotada: governar por duodécimos ou ir para eleições antecipadas.