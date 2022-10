Costa segue Medina pela televisão na companhia de Vieira da Silva

Partilhar artigo



O primeiro-ministro partilhou na sua conta oficial do Instagram duas fotos em que assiste, acompanhado da ministra da Presidência, à apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2023 pelo ministro das Finanças.



António Costa surge nas imagens a seguir pela televisão a conferência de imprensa de Fernando Medina na companhia do seu chefe de gabinete, Vítor Escária, do secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Miguel Alves, e de Mariana Vieira da Silva.