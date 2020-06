Já o consumo intermédio reflete os efeitos da pandemia. O INE dá nota de uma subida dos gastos de 9,3% e explica que esta evolução traduz "o aumento da despesa em matérias de consumo específico dos serviços de saúde no contexto do combate à pandemia COVID-19". Os os subsídios pagos aumentaram 18%.



Em contrapartida, os encargos com juros baixaram 8,8% e a outra despesa corrente recuou 1,8%.



No que diz respeito à despesa de capital, a subida foi muito expressiva: 29,1%. Aqui está refletido um aumento de 23,7% do investimento e de 50,4% da outra despesa de capital. O INE explica que a outra despesa de capital subiu devido à devolução de contribuições pelo Fundo de Garantia de Crédito Agrícola Mútuo ao Banco de Portugal.



O saldo orçamental das administrações públicas entrou no vermelho logo no primeiro trimestre deste ano. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), o défice foi de 1,1% do PIB no período de janeiro a março. O valor foi divulgado esta quarta-feira, 24 de junho, e ficou melhor do que as expectativas publicadas por especialistas.O défice orçamental atingiu os 570,9 milhões de euros, uma degradação acentuada face ao mesmo período de 2019, quando o saldo tinha sido positivo, em 0,1% do PIB. Ainda assim, o resultado foi menos negativo do que o esperado pelos especialistas: a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, o grupo de peritos em contas públicas que dá apoio ao Parlamento, tinha estimado o défice do primeiro trimestre em 2,1% do PIB.