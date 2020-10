Dia D para Orçamento do Estado para 2021

Leia Também Orçamento vai ser aprovado? Simule todos os cenários





vai abster na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2021, mas já disse que a votação final global dependerá "da ambição demonstrada pelo Governo no documento final".Com esta abstenção, e partindo do princípio que o PEV (aliado eleitoral do PCP), que anuncia o sentido de voto na próxima segunda-feira , acompanha a abstenção comunista, para viabilizar o OE2021 na generalidade bastará ao Governo assegurar também a abstenção dos três deputados do PAN. O PSD já revelou que votará contra, assim como CDS, Iniciativa Liberal e Chega.Falta também saber o sentido de voto das duas deputadas não inscritas. Joacine Katar-Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-Pan) poderão também ter uma palavra a dizer nesta contagem final.No sábado, o primeiro-ministro, António Costa, considerou um "excelente indicador" o PCP ter anunciado a abstenção no Orçamento do Estado de 2021 e resultado de um entendimento "para ter um bom orçamento para o próximo ano". "É um excelente indicador de que é possível, conversando, procurando pontos de entendimento, trabalhar para ter um bom orçamento para o próximo ano", afirmou Costa aos jornalistas, à margem de um encontro da revista Visão, na Estufa Fria, em Lisboa.Na atual situação de "crise muito profunda" causada pela pandemia de covid-19, o chefe do Governo disse ser "fundamental ter um bom Orçamento do Estado" para "reforçar o Serviço Nacional de Saúde", "aumentar o investimento" e "proteger os rendimentos das famílias".Costa disse que gostaria de ter o apoio dos restantes partidos de esquerda. E sublinhou que, nos últimos meses, nas negociações com a esquerda e o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), já se fez "um bom caminho" e que houve "avanços importantes para os cidadãos", aliás, valorizados pelo PCP para justificar a sua abstenção na generalidade.

As contas têm estado a ser feitas. E uma destas forças políticas é decisiva para fazer aprovar na generalidade o Orçamento do Estado para 2021, votação marcada para dia 28 de outubro, quarta-feira.Por volta das 18h30 horas deverá ser o PAN a comunicar o voto dos seus três deputados. Para por volta das 20h30 ser a vez do Bloco de Esquerda a revelar a decisão da mesa nacional do partido.O voto dos três deputados do PAN pode até revelar-se decisivo. Mas tudo depende das contas e do que fizerem outras forças políticas, nomeadamente o PEV. Se os três deputados do PAN e os dois do PEV não votarem contra, o Orçamento passa sem necessidade do Bloco de Esquerda. O PCP já disse que se iria abster.É que com 108 deputados, o PS precisa de oito votos a favor ou 15 abstenções para levar o Orçamento para 2021 à especialidade.Na sexta-feira, o PCP revelou que se