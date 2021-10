Encargos previstos com PPP de 1.360 milhões de euros em 2022

No próximo ano estão previstos encargos de 1.360 milhões de euros com as Parcerias Público-Privadas (PPP), de acordo com a proposta do OE 2022. Deste bolo total, os encargos brutos com as PPP no setor rodoviário são aqueles que mais pesam, com um valor previsto de 1.500 milhões de euros, menos 101 milhões face aos encargos deste ano. Estas PPP deverão gerar receits de 259 milhões de euros no próximo ano.



Já os encargos previstos para o setor ferroviário deverão recuar ligeiramente, passando para os 55 milhões de euros, menos um milhão face ao valor deste ano.

O maior recuo nas previsões dos encargos diz respeito ao setor da saúde, que em 2022 tem encargos previstos de 66 milhões de euros, uma quebra significativa face aos 247 milhões de 2021, menos 73%.

Já a PPP do Oceanário deverá gerar receitas de dois milhões de euros.