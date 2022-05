Governo aceita principais exigências dos municípios para o OE, diz Marques Mendes

A versão final do Orçamento do Estado para 2022 irá acolher "as principais reivindicações" da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), indicou este domingo, no habitual espaço de comentário na SIC, Luís Marques Mendes.



O antigo presidente do PSD lembrou que a ANMP apresentava cerca de 10 exigências e deu alguns exemplos de temas em que o Executivo terá acedido às pretensões das autarquias.





"A capacidade de endividamento das autarquias para obras cofinanciadas pela UE será duplicada", revelou Marques Mendes, que apontou outro exemplo: "o valor de 20 mil euros por escola a transferir para os municípios - para despesas de conservação e manutenção - passa para um valor médio de 29.700 euros, que é idêntico ao pago à Parque Escolar".Ainda sobre o OE2022, o comentador considerou que o Governo tem mostrado abertura para alcançar um acordo com Livre e PAN para que estes partidos pelo menos se abstenham na votação final global. Também estará disposto a acolher algumas medidas do agrado do PSD/Madeira, podendo com isso ganhar a abstenção desses deputados.