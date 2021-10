Governo pede ao Parlamento para aumentar endividamento em 18,3 mil milhões

O Governo pediu autorização à Assembleia da República para aumentar o endividamento líquido do Estado em mais 18,3 mil milhões de euros. O montante está previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que foi entregue esta segunda-feira pelo ministro das Finanças João Leão no Parlamento.

"Para fazer face às necessidades de financiamento decorrentes da execução do Orçamento do Estado, incluindo os serviços e fundos dotados de autonomia administrativa e financeira, o Governo fica autorizado a aumentar o endividamento líquido global direto até ao montante máximo de 18.300.000.000,00 de euros", pode ler-se na proposta de lei.





O objetivo do aumento do endividamento é fazer face ao saldo negativo entre as receitas (que se espera que fiquem nos 98.618 milhões de euros, 4% acima deste ano) e as despesas (que o Governo espera que atinjam os 105.752 milhões de euros, mais 1,7% do que este ano). Em resultado, o défice orçamental deverá recuar para 3,2% no próximo ano.



"Para 2022 perspetiva-se que o défice orçamental se situe em 3,2% do PIB, uma melhoria de 1,2 p.p. do PIB face a 2021, resultado da recuperação gradual da atividade económica, do impulso das reformas e investimentos a concretizar no âmbito do PRR, das medidas de apoio ao rendimento da classe média, famílias e jovens, e da redução dos custos associados às medidas de emergência que foram necessárias implementar no auge da crise pandémica para suster o emprego e os rendimentos", refere o relatório.



O Executivo promete aposta num "grande impulso macroeconómico derivado da política orçamental que assenta num aumento significativo do investimento público, de medidas de apoio ao rendimento das famílias e medidas de incentivo ao investimento privado e à inovação das empresas".



Em paralelo, diz que se mantém como "prioridade assegurar finanças públicas sólidas" que se reflitam numa redução da dívida pública e no aumento da resiliência da economia. O cenário macroeconómico inscrito no documento aponta para uma redução do rácio da dívida pública de 4,1 pontos percentuais para 122,8% do PIB em 2022 face a 2021, bem como um crescimento da economia de 5,5% (contra 4,8% em 2022).