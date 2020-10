Governo propõe pacote de medidas de 3.500 milhões. Europa paga 1.500

A proposta de Orçamento do Estado que o Governo entregou esta segunda-feira à Assembleia da República apresenta um conjunto de medidas para as empresas e famílias que prejudicam o saldo orçamental em 3.500 milhões de euros. Mas deste montante, cerca de 1.500 milhões são financiados por fundos europeus.Segundo o documento entregue por João Leão, ministro das Finanças, no Parlamento, as medidas previstas para o próximo ano vão retirar 388 milhões de euros à receita pública e somar 3.079 milhões de euros à despesa. Este pacote não terá, porém, um impacto tão elevado no défice como seria de esperar, já que uma parcela significativa dos gastos será financiada por verbas comunitárias. Feitas as contas, o défice vai subir 0,9 pontos percentuais do PIB pela ação direta do Executivo, o equivalente a 1.947 milhões de euros.No que diz respeito à receita, a alteração às tabelas de retenção na fonte de IRS é a medida mais cara, com um custo previsto de 200 milhões de euros. A esta, soma-se a redução do IVA da eletricidade para os escalões mais baixos de consumo, uma medida prometida desde as negociações do Orçamento de 2020, mas que só chegará ao terreno no próximo ano. Esta alteração custará 150 milhões de euros, estima o Executivo. As outras iniciativas previstas do lado da receita, como por exemplo a redução temporária do IVA do gel desinfetante e das máscaras, ou o desagravamento das tributações autónomas para as empresas, têm um impacto menor (23 milhões de euros e 10 milhões, respetivamente).Do lado da despesa destacam-se as medidas de apoio ao emprego e retoma da atividade económica, com um impacto de 965 milhões de euros. O Governo promete fazer investimentos no valor de 500 milhões de euros, indica que gastará 450 milhões de euros com o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores e 300 milhões de euros em equipamentos de proteção social e outras medidas de saúde. Ainda do lado da despesa, conta com 279 milhões de euros para a escola digital, 210 milhões de euros para reforçar o emprego público (em especial na saúde e educação) e mais 200 milhões de euros para a medida do voucher para o IVA da restauração e alojamento.Apesar de estar em ano de crise, o Executivo continua a prever poupanças através do "exercício de revisão da despesa", uma iniciativa que tem sido implementada nos últimos anos e que consiste em procurar poupanças na organização das administrações públicas. Este ano, a meta são 135 milhões de euros.