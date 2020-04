regime excecional e temporário de processo orçamental", referiu o Governo, em comunicado.

Conforme esclareceu o Ministério das Finanças ao Negócios, trata-se de "adaptar o processo orçamental, em articulação com o calendário e as orientações no contexto do semestre europeu". Na prática, o Executivo recuperou as regras da anterior lei de enquadramento orçamental, de 2001, que indicava que a entrega do documento deveria acontecer em simultâneo com o envio para Bruxelas, até ao final deste mês."Considerando as circunstâncias da pandemia provocada pela doença COVID-19, que se encontra em constante evolução e que comporta profundas consequências nas economias dos países atingidos, verificou-se necessário adaptar o processo orçamental, em articulação com o calendário e as orientações no contexto do Semestre Europeu", explica fonte oficial ao Negócios."Esta proposta de lei do Governo é assim uma adaptação excecional e temporária do processo orçamental, no atual contexto de incerteza sobre a evolução económica, e traduz-se na apresentação do Programa de Estabilidade segundo as regras da anterior Lei de Enquadramento Orçamental (Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto) e na apresentação das Grandes Opções do Plano, incluindo a programação orçamental plurianual, com o OE para 2021," adiantou ainda a mesma fonte.