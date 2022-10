Governo quer investimento recorde mas nunca cumpriu

Numa altura em que o consumo das famílias começa a esmorecer pela subida de preços, o Ministério das Finanças põe as fichas do crescimento económico no investimento, sobretudo o público. Segundo a previsão de Formação Bruta de Capital Fixo prevista das Administrações Públicas (em contas nacionais) inscrita na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2023, Fernando Medina espera investir 8,

...