Governo quer usar cloud e 5G para aprofundar transformação digital

A proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2022 aborda o tema da transformação digital na Administração Pública, referindo que tecnologias emergentes, como a cloud e o 5G, vão ter um papel de relevo.

Na proposta apresentada esta quarta-feira é referido que será promovida a adoção de tecnologias emergentes, como a cloud e o 5G, a quinta geração de redes móveis. No caso da cloud, a proposta menciona a celebração dos primeiros acordos-quadro com o intuito de facilitar a adoção desta tecnologia pelas entidades públicas.

Já no que diz respeito ao 5G, que está disponível no mercado português deste o final de 2021, é referido que serão identificadas as "oportunidades de inovação com recurso a esta tecnologia" e ainda a outras opções que possam ser viabilizadas por esta tecnologia - como a Internet das Coisas ou a inteligência artificial.

Já no que diz respeito à formação, é referido o programa de capacitação digital, composto por quatro subprogramas, com um custo de cerca de 28 milhões de euros - o infloexclusão zero, AP 4.0 - Ferramentas para a produtividade, AP 4.0 - Informática e AP 4.0 - Tecnologias emergentes e gestão. De acordo com esta proposta, é expectável que "mais de 60 mil trabalhadores" possam beneficiar destes programas.