Governo reúne-se nesta terça-feira para aprovar proposta de OE 2023

O Governo vai reunir-se em Conselho de Ministros extraordinário nesta terça-feira, 4 de outubro, para aprovar a proposta de Orçamento o Estado (OE) para 2023, disse ao Negócios fonte do executivo de António Costa.



O primeiro-ministro, António Costa, vai presidir amanhã à reunião do Conselho de Ministros, que começa pelas 9:30, acrescentou a mesma fonte. Em cima da mesa vai estar a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.





O ministro das Finanças, Fernando Medina, tem reuniões marcadas com os partidos com assento parlamentar na sexta-feira, dia 7 de outubro, precisamente para apresentar as linhas gerais do documento.O Governo está a preparar um documento num contexto de forte incerteza , com as instituições a apontarem para um travão a fundo da economia e para uma subida de preços ainda bastante superior ao objetivo de médio prazo do Banco Central Europeu (BCE).



Recorde-se que o Conselho das Finanças Públicas estima que a economia cresça 1,2% em 2023 (depois de mais de 6% em 2022) e que os preços subam 5,1% (depois de mais de 7% este ano). No entanto, neste cenário de deterioração da conjuntura económica, o CFP afirma que se o Governo não fizer nada conseguirá obter um excedente orçamental de 0,1% do PIB.





(Notícia atualizada às 19:47 com mais informação)