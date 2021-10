Governo vai criar isenção fiscal no IEC para autoconsumo de energia

Os impostos especiais sobre o consumo (IEC) que incidem sobre a produção de energia para autoconsumo vão ser alvo de uma isenção fiscal.A medida consta do documento do Governo com as linhas orientadoras para o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) a que o Negócios teve acesso.No documento não é explicitado qual a percentagem da isenção fiscal que será criada.