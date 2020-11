Grandes opções do plano aprovadas com abstenção do PCP e PAN. Bloco votou contra

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira as grandes opções do plano, com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PCP e PAN. Tanto os partidos de direita, como o BE, votaram contra o documento do Governo.Esta sexta-feira, o BE votou contra as grandes opções do plano, o documento que explica as grandes linhas estratégicas do Governo e que é discutido em simultâneo com o Orçamento do Estado. O documento foi, ainda assim, aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PCP e do PAN.Neste momento, decorrem na Assembleia da República as votações na especialidade, artigo a artigo, e cada uma das propostas de alteração, do Orçamento do Estado para 2021. Este é apenas o primeiro dia de votações, que se prolonga até ao fim da tarde. A próxima semana será decisiva com a votação final global do OE 2021 agendada para quinta-feira.Por enquanto, o Governo não tem a aprovação do documento garantida. Sem cedências na especialidade o BE assegura que vai votar contra o OE 2021 e o PCP não garante que se volte a abster, como fez na votação de generalidade.