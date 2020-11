Parlamento alarga acesso gratuito a museus

O acesso aos Museus, Palácios e Monumentos Nacionais sob tutela da Administração Central vai passar a ser gratuito para todos os cidadãos residentes em território nacional aos domingos e feriados. Às entidades em causa, será garantida a transferências das verbas correspondentes à redução de receita de bilheteira.

A medida decorre de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 apresentada pelo PCP e teve os votos favoráveis da esquerda, do PS e do PAN.



Anteriormente tinha sido votada uma proposta do partido ecologista Os Verdes, que na confusão das votações se verificou que, afinal, não havia passado. Os Verdes pretendia, que os jovens até aos 18 anos e os estudantes do ensino superior tivessem sempre acesso gratuito. Acabaria aqui por vingar a proposta inicial do Governo, de acordo com a qual será criado um incentivo à investigação do património cultural que estabelece "a gratuitidade no acesso aos museus e monumentos nacionais para estudantes do ensino profissional e superior nas áreas histórico-artísticas e de turismo, património e gestão cultural".



(Notícia alterada Às 20:51. A proposta aprovada foi a do PCP e não ao do PEV)