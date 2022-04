Medicamentos para animais vão abater mais ao IRS

Os gastos com medicamentos destinados a animais vão dar direito a uma dedução em IRS correspondente a 35% do IVA suportado. Esta dedução já existe, mas atualmente corresponde a 22,5% do IVA, sendo agora aumentada.

A medida consta da proposta de Orçamento do Estado para 2022 entregue esta quarta-feira no Parlamento pelo Ministro das Finanças.

Em causa está a chamada dedução por exigência de fatura, que permite deduzir até um máximo de 250 euros no IRS por agregado familiar. Inclui, além dos custos com medicamentos veterinários, também o IVA das faturas de gastos com oficinas de automóveis e motociclos, alojamento e restauração, cabeleireiros e ginásio. Para os 250 euros concorrem, ainda, os valores do IVA dos passes sociais de transporte.