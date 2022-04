Medina quer reduzir dívida pública para 120,7% do PIB em 2022

Após a entrega no Parlamento, a proposta de OE 2022 vai ser discutida e votada na generalidade nos dias 28 e 29 de abril e a votação final global está marcada para 27 de maio, de acordo com o calendário definido em conferência de líderes parlamentares.





O Governo antecipa que a dívida pública recue para 120,7% do PIB este ano, de acordo com a projeção presente na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) entregue esta quarta-feira na Assembleia da República. O valor fica ligeiramente abaixo do estimado no Programa de Estabilidade (120,8%) para este ano.No anterior documento - chumbado pelos deputados e anterior à guerra -, a projeção apontava para 122,8% do PIB. Após uma interrupção causada pela pandemia, a dívida pública poderá voltar assim a cair este ano, em relação aos 127,5% do PIB de 2021.Em parte, a redução deverá ser conseguida com a ajuda do crescimento económico. "De acordo com as projeções apresentadas neste Orçamento do Estado, a economia portuguesa crescerá 4,9% este ano, ultrapassando assim o nível de PIB registado no período pré-pandémico", explica a proposta de OE 2022."Prevê-se igualmente que, em 2022, o país prossiga a trajetória de convergência real de rendimento com a média europeia que se verificou entre 2016-2019 e que foi retomada a partir do segundo trimestre de 2021. Este crescimento, em conjunto com a redução da despesa associada a medidas de emergência adotadas durante a pandemia, deverá permitir reduzir a dívida pública para 120,7% e o défice orçamental para 1,9%", acrescenta.O principal contributo para a redução da dívida pública será dado pelo crescimento do PIB nominal (-8,9 pontos percentuais) e, em menor escala, pelo saldo primário (-0,3 pontos percentuais). A despesa com juros contribuirá, ainda que com menor impacto face a 2021, para o aumento da dívida (2,2 pontos percentuais), assim como os ajustamentos défice-dívida (0,2 pontos percentuais).O Governo promete dar prioridade a políticas que combinem a recuperação económica e o combate às desigualdades com a sustentabilidade de finanças públicas e a redução da dívida pública, "o que é fundamental para manter a credibilidade externa que o país".(Notícia atualizada)