Medina recusa novas atualizações nos salários da Função Pública

O ministro das Finanças, Fernando Medina, recusou nesta sexta-feira, 13 de abril, novas atualizações nos salários da Função Pública, além dos já negociados e acordados para este ano pelo anterior executivo."Face às matérias já negociadas, não iremos acrescentar novas alterações", respondeu Fernando Medina aos jornalistas, quando questionado sobre se o Governo estaria disponível para avançar com novos aumentos dos salários da Função Pública e do salário mínimo nacional para anular a perda de poder de compra com o aumento da inflação.Para o ministro das Finanças, as medidas de mitigação da subida dos preços, nomeadamente nos combustíveis, aplicam-se a todos os portugueses, incluindo os trabalhadores da Administração Pública. "É essa a nossa estratégia", disse, reforçando que o Governo opta por agir na formação dos preços e não nos salários.