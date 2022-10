Ministro da Economia adianta que exportações vão atingir 49% do PIB no final deste ano

Leia Também Costa Silva quer descida do IRC, mas Medina só promete incentivos

O ministro da Economia, António Costa Silva, adiantou esta quinta-feira que as exportações deverão atingir 49% do Produto Interno Bruto (PIB) no final deste ano. Referiu ainda que "a economia não é só turismo" e que há outras indústrias a atingirem recordes de exportações este ano.No debate na generalidade do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2023), o ministro começou por dizer que a economia portuguesa tem tido "um comportamento muito positivo em 2022", para o qual contribuiu "o consumo interno, sobretudo no segundo trimestre deste ano e contribuem a procura externa líquida, em particular no turismo e nos serviços"."Vamos chegar ao fim do ano com exportações a representarem 49% do PIB português. Desses 49% do PIB, 20% correspondem ao turismo, o que significa que a economia portuguesa não é só turismo", referiu.António Costa Silva salientou o "comportamento extraordinário" de outros setores além do turismo, como "a indústria metalomecânica, a fabricação de máquinas e equipamentos e indústrias tradicionais, como o calçado". "Vamos bater o recorde de exportações nestas indústrias em 2022", salientou.O governante frisou que a confiança que as empresas internacionais revelam em Portugal é evidente no investimento feito este ano que atingiu já os 16 mil milhões de euros, "um recorde absoluto na história". "Só no primeiro trimestre, foi de 8 mil milhões de euros, o que significa o maior de sempre num trimestre", disse.António Costa Silva salientou ainda que o OE 2023 representa "grande compromisso com as famílias, com toda a população em particular a mais vulnerável, é um compromisso com cidadãos e trabalhadores, pela valorização dos salários, de rendimentos, pelos apoios e prestações sociais".Para o ministro da Economia, o OE 2023 inclui também um "compromisso com as empresas, tecido empresarial e o sistema produtivo do país", ao prever medidas fiscais, como o facto de reforço dos capitais próprios das empresas poderem ser deduzidos em sede de IRC, o incentivo ao investimento através da dedução da coleta até aos 15 milhões de euros de investimento, a dedução dos prejuízos fiscais e a taxa reduzida do IRC de 17% para PME.