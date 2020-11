Ministro da Economia: "Eu não faço previsões económicas, mas tenho bom-senso"

O ministro de Estado e da Economia defendeu esta sexta-feira as projeções macroeconómicas inscritas na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, em que se prevê que o PIB cresça 5,4% em 2021, após uma queda estimada de 8,5% este ano.Questionado pelo PSD sobre se as perspetivas de crescimento da economia portuguesa seriam demasiado otimistas, criando expetativas irrealistas nos agentes económicos, Pedro Siza Vieira revelou confiança na recuperação económica de Portugal, sublinhando que "há muita procura reprimida, há muita poupança feita" que aguardam a normalização da situação sanitária."Eu não faço previsões macroecnómicas, mas tenho bom-senso", garantiu o governante. "Não é um economista com modelos macroeconométricos a falar. É um cidadão."O ministro de Estado e da Economia está esta sexta-feira na Assembleia da República a responder a perguntas dos deputados sobre o Orçamento do Estado para 2021.