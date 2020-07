Novo retificativo? “Hipótese não está afastada”

Ainda é cedo para saber, mas Nazaré da Costa Cabra, presidente do Conselho das Finanças Públicas,l não afasta a hipótese de um novo orçamento retificativo este ano, caso a recessão seja pior do que a prevista pelo Governo. E aponta o dedo ao excesso de otimismo do Executivo.