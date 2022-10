O Orçamento do Estado de A a Z

Ler artigo

O Governo atualizou os escalões do IRS, para garantir uma neutralidade fiscal, alterou profundamente as regras sobre o mínimo de existência e aumentou as deduções por filhos. Estas são medidas incluídas na proposta de Orçamento do Estado para 2023 que trazem algum alívio fiscal para contribuintes de muito baixos rendimentos e evitam perdas para os escalões mais acima. Para o próximo ano estão também prometidas novas regras para a retenção na fonte e quem estiver com dificuldades em suportar o crédito à habitação poderá, em certas circunstâncias, solicitar uma taxa de retenção mensal inferior. Retrato do IRS em 2023 de acordo com o que prevê a proposta de Orçamento do Estado entregue esta semana no Parlamento.