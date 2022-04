O país à espera do novo Orçamento do Estado

A nova proposta de OE deve ir em breve a Conselho de Ministros e, no documento, o Governo terá de lidar com o legado da pandemia e com os novos desafios da guerra. Costa promete medidas contra os impactos da guerra de 800 milhões, mas resta saber quais.

O país à espera do novo Orçamento do Estado









