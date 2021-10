A proposta de Orçamento para 2022 traz um conjunto de alterações fiscais em IRS, com a criação de dois novos escalões de imposto ou o englobamento obrigatório das mais-valias mobiliárias especulativas. Para as empresas, a medida mais emblemática é o Incentivo Fiscal à Recuperação, para potenciar o investimento no primeiro semestre do ano. Os pensionistas com pensões mais baixas podem contar com um aumento de 10 euros e na Função Pública os salários sobem 0,9%.

Orçamento do Estado para 2022: Saiba o que vai mudar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Orçamento do Estado para 2022: Saiba o que vai mudar O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar