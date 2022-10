OE 2023: PSD diz que proposta tem "poucas novidades" e não implica crescimento económico

O líder do grupo parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, considerou hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) entregue pelo Governo tem "poucas novidades" e não contribui para o crescimento económico do país."É um Orçamento do Estado (OE) com poucas novidades", afirmou o líder do grupo parlamentar social-democrata, na praia fluvial de Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora), onde acompanhou o presidente do partido no programa "Sentir Portugal".Questionado pelos jornalistas sobre a proposta do OE2023 entregue hoje pelo Governo na Assembleia da República (AR, Miranda Sarmento apresentou três notas críticas da parte dos sociais-democratas."É um OE na linha dos últimos sete deste Governo, que mantém uma política económica que não traz crescimento económico para Portugal", começou por criticar.