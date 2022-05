OE na especialidade com piscar de olhos ao Livre e PAN

O PS e o Governo já sinalizaram abertura para aceitar algumas propostas de alteração do PAN e do Livre. Até à votação final global na sexta-feira, as negociações vão continuar e há várias iniciativas que estarão a ser avaliadas para incluir na versão final do OE2022.

