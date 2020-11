OE2021 conta já com 500 propostas de alteração dos partidos

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para o próximo ano já recebeu 500 pedidos de alterações para a fase da especialidade. Os pedidos foram submetidos pelos partidos políticos, sendo que o prazo para o envio de propostas termina esta sexta-feira, com as votações a começarem no dia 20 de novembro. De acordo com o ECO , os comunistas foram aqueles que apresentaram mais alterações ao documento original do Executivo. O PCP conta já com 135 propostas. O partido liderado por Jerónimo de Sousa ajudou a viabilizar a aprovação na generalidade, através da abstenção, mas avisou na altura o Governo de António Costa de que seriam exigentes nos debates da especialidade.Entre outras coisas, o PCP defende que o subsídio de desemprego e o subsídio social de desemprego sejam mais abrangente, mas um escalão de IRS e a reversão da privatização dos CTT.