OE2021: PAN não quer contribuir de todo para instabilidade política

Em declarações aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa, após uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o porta-voz e deputado do PAN considerou, no entanto, que "neste momento ainda é precoce" adiantar se a abstenção na fase da generalidade irá ou não repetir-se ou qual será o sentido de voto na votação final global."Relativamente à posição do PAN no Orçamento do Estado, ela mantém-se, é uma posição de responsabilidade, o PAN não quer contribuir de todo para uma situação de instabilidade política. É para isso, no fundo, que estamos a trabalhar, mas acima de tudo para que o Orçamento do Estado de 2021 saia muito melhor do que aquilo que entrou", afirmou.André Silva acrescentou que "a posição final do PAN vai depender muito das respostas e os compromissos no parlamento, nomeadamente do PS, em relação às várias propostas que o PAN trouxe de alteração à proposta de Orçamento do Estado".Para o PAN, o Orçamento do Estado tem de dar "respostas à grave crise ambiental" e de contemplar "um apoio significativo, com apoios diretos e alívios fiscais", para as pequenas e médias empresas atingidas pelas consequências económicas da pandemia de covid-19, que abranja também para o setor da cultura.A votação final global do Orçamento do Estado para 2021 está agendada para 26 de novembro.A proposta do Governo foi aprovada na generalidade em 28 de outubro com votos a favor apenas do PS, abstenções de PCP, PAN e PEV e votos contra de PSD, BE, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.