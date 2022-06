OE2022: Presidente da República tenciona promulgar orçamento ainda hoje

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que tenciona promulgar o Orçamento do Estado de 2022, "se possível, ainda hoje"."(...) Entre hoje e amanhã [sábado], se possível ainda hoje", disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Castanheira de Pêra, no distrito de Leiria, após ser questionado sobre quando tenciona promulgar o Orçamento do Estado deste ano.O chefe de Estado adiantou que ao promulgar dirá as questões que estão presentes no seu espírito.