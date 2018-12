Orçamento do Estado para 2019 já foi publicado

ao jornal oficial ao início da manhã, tal como aconteceu no ano passado, mas ao contrário do que era comum noutros anos, quando só eram publicado ao final do dia. Habitualmente, a lei do Orçamento do Estado é publicada no último dia do ano, no limite para entrar em vigor a 1 de Janeiro seguinte.



Com o documento nas mãos antes do Natal, Marcelo Rebelo de Sousa louvou o trabalho do parlamento , que disse ser "muito complexo", e não perdeu tempo. No dia seguinte, 21 de Dezembro, deu luz verde ao Orçamento do Estado para 2019, deixandoPromulgado em tempo recorde por Marcelo Rebelo de Sousa, o diploma chega

Também foram publicadas as Grandes Opções do Plano para o próximo ano.

Com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2019, há várias mudanças no bolso das famílias e das empresas, com destaque para a redução do preço dos passes sociais nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, a redução das propinas ou o alargamento dos manuais escolares grátis até ao 12.º ano.