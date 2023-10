PAN diz que há abertura do Governo para atualizar escalões do IRS à inflação

O PAN acredita que há abertura do Governo para atualizar os escalões do IRS à taxa de inflação, indicou esta sexta-feira a líder do partido, Inês Sousa Real, depois da reunião com o Executivo no âmbito do Orçamento do Estado para 2024.





"Foi-nos dado um sinal positivo no sentido de estarem a estudar esse mesmo mecanismo e de haver aqui alguma abertura para que efetivamente houvesse uma revisão dos escalões", afirmou a líder do PAN, acrescentando que "a preocupação é que haja uma revisão, à taxa de inflação, porque tal como o PAN tem vindo a defender em anos anteriores, não foi feita essa revisão".





A líder do partido indicou ainda que houve abertura por parte das Finanças para "descer o IVA dos serviços médico-veterinários para os animais de companhia e para alimentação", indicando o "encargo muito elevado das famílias também nesta matéria". Atualmente a taxa cobrada é de 23% nestes serviços.





Inês Sousa Real confirmou ainda que a taxa de inflação deverá terminar nos 4,6% este ano, tal como o Negócios tinha avançado, abaixo dos 5,1% previstos no Programa de Estabilidade apresentado em abril.