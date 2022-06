Pandemia não trava excedente da Segurança Social

O excedente da Segurança Social, retirando os apoios europeus à pandemia, cresceu 178 milhões de euros no ano passado, mesmo com os efeitos da pandemia de covid-19, para 2.250 milhões, devido a um aumento da receita que superou o da despesa.

Segundo uma análise do Conselho das Finanças Públicas (CFP) divulgada nesta quinta-feira, 2 de junho, a receita efetiva da Segurança Social aumentou 3,1%, cerca de 958 milhões de euros, face ao ano anterior - isto porque as receitas com contribuições sociais e quotizações, bem como as transferências do OE, ficaram acima do orçamentado.

Já a despesa da Segurança Social cresceu 2,7%, ou cerca de 779 milhões de euros, face ao ano anterior. Embora o crescimento tenha sido superior ao esperado no Orçamento do Estado para 2021 (a subida prevista era de 0,9%), o aumento da receita mais que compensou o da despesa.





"Esta execução ainda reflete o impacto de algumas das medidas adotadas na sequência da crise pandémica", bem como os incrementos da despesa com pensões, com prestações sociais, com ação social, com prestações de desemprego e com o rendimento social de inserção.

Estes valores são expurgados dos fundos Social Europeu (FSE) e de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC) lançados para apoiar os Estados-membros durante a pandemia.



Apesar de o excedente ter crescido face a 2020, sem pandemia ele teria sido superior. Segundo o CFP, excluindo os impactos das medidas adotadas e na receita, o saldo positivo da Segurança Social teria sido antes de 2.625 milhões de euros.



