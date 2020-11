As dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social vão passar a poder ser pagas em prestações mesmo que não estejam ainda em processo executivo. O pedido deverá ser feito pelos contribuintes e os serviços terão um prazo de 30 dias para responderem. Não havendo resposta, então considera-se que há lugar a deferimento tácito.

A nova regra decorre de uma proposta de alterações ao Orçamento do Estado para 2021 apresentada pelo PSD e aprovada esta quarta-feira no Parlamento durante as votações na especialidade. A proposta teve os votos contras do PS, abstenção do Chega e a favor das restantes bancadas.

A proposta prevê também que os contribuintes que requeiram o pagamento de tributos em prestações no ano de 2021 ficam dispensados de cumprir os requisitos previstos no Código de Procedimento e de Processo Tributário para pagamentos em prestações.