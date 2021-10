Portugal vai gastar 5.108 milhões com juros da dívida em 2022. Poupa 5,4% face a este ano

4,8%

Já em relação a 2022, o Governo aponta para uma dívida pública de 123%, um crescimento económico de 5,5% no próximo e um défice de 3,2% (em comparação com 4,5% este ano), de acordo com o cenário macroeconómico inscrito na proposta de Orçamento do Estado para 2022 que o Executivo entregou esta segunda-feira ao Parlamento.





Os encargos do Estado português com juros da dívida vão manter a tendência de recuo em 2021. Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) que o Governo entregou esta segunda-feira ao Parlamento, o gasto previsto com juros é de 5.108 milhões de euros em 2022, menos 293 milhões de euros do que os 5.401 milhões de euros ou 5,4% do que este ano.Em termos de peso na economia, este encargo representará, no próximo ano, 2,3% do PIB, contra 2,6% este ano. "Ao longo de 2021, a credibilidade externa foi novamente comprovada, com uma emissão histórica com taxa de juro negativa, a subida de rating por parte da agência Moody’s e a primeira emissão a 30 anos desde 2015", refere o relatório."O caminho de credibilidade externa trilhado ao longo dos últimos anos, já nos permitiu poupar 3.000 milhões de euros em juros face a 2015", diz. Portugal tem beneficiado, nos mercados internacionais, da confiança dos investidores.Além do rating em grau de investimento e da consolidação das contas públicas, tem sido a política expansionista do Banco Central Europeu (BCE) - em especial o mega programa de compra de dívida pública e privada - a ajudar à redução dos custos de financiamento.O custo da dívida direta do Estado caiu, no passado passada, para 2,2%, enquanto os juros dos novos títulos recuaram para 0,5%. Desde o início do ano que os receios em relação à aceleração da inflação (devido aos fortes estímulos monetários e orçamentais) levou a um agravamento das yields, com os custos da nova dívida a subir para 0,6% entre janeiro e agosto, de acordo com dados da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP.A crise pandémica levou o rácio da dívida pública para o recorde de 133,7% do PIB em 2020, o que representou um aumento anual de 16,5 pontos percentuais (a maior subida anual desde, pelo menos, 1995 quando iniciou a série). Para 2021, a projeção é de uma descida para 130,9% com ajuda de um crescimento dedo PIB.

"O rácio da dívida pública em percentagem do PIB deverá retomar a trajetória descendente dos anos anteriores à crise pandémica. Assim, em 2022, prevê-se uma redução deste indicador em 4,1 pp, para 122,8% do PIB. O contributo será dado pelo crescimento do PIB nominal que mais do que compensa os restantes efeitos", refere o Governo.