PS quer benefícios fiscais para embarcações eléctricas ou electro-solares

O PS apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) defendendo a concessão de benefícios fiscais para as empresas e empresários em nome individual que utilizem embarcações eléctricas ou electro-solares.

Os deputados socialistas pretendem que para a determinação do lucro tributável das empresas e para os rendimentos empresariais e profissionais dos empresários em nome individual sejam "considerados em 120% do respectivo montante os gastos e perdas do período de tributação relativos a depreciações fiscalmente aceites de elementos do activo fixo tangível correspondentes a embarcações electro-solares ou exclusivamente eléctricas".

O PS justifica a medida com o "grau de eficiência, a nível económico e de responsabilidade ambiental, muito superior às embarcações utilizadas até hoje na náutica de recreio e profissional".