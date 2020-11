PS quer limitar propinas nos mestrados

Uma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para o próximo ano pretende impedir que haja aumentos nas propinas pagas pelos alunos de mestrados no próximo ano letivo. O Partido Socialista considera que os valores atualmente praticados constituem um “retrocesso face à progressiva gratuitidade do ensino superior”.



... O Partido Socialista quer limitar as propinas dos mestrados em Portugal, impedindo que haja aumentos nos valores no próximo ano letivo. "A Constituição prevê a progressiva gratuitidade de todos os níveis de ensino público, não estando prevista qualquer discriminação entre os ciclos de estudos conducentes aos graus de licenciado, mestre ou doutor", justifica o PS na proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Apesar de alegar que a Constituição Portuguesa não contempla regras diferentes para as propinas de mestrados ou doutoramentos face às licenciaturas, o PS lembra o Decreto-Lei nº 216/92, que estipula normas "específicas para as propinas de mestrados e doutoramentos", o que tem "permitido uma progressiva divergência entre a propina para diferentes ciclos de estudo".

Atualmente, defendem os socialistas, o "grau de mestre é cada vez mais importante para os percursos

académicos e profissionais dos jovens". Se em 2005 havia pouco mais de 3 mil estudantes inscritos em mestrados em Portugal, em 2017 esse número tinha aumentado para mais de 16 mil. Assim, "é difícil não qualificar a liberalização da propina nos mestrados como um retrocesso face à progressiva gratuitidade do ensino superior".

Por essa razão, o partido liderado por António Costa propõe que, para o ano letivo de 2021/2022, "o valor de propinas a fixar em cada ciclo de estudos" não possa "ser superior ao valor fixado no ano letivo de 2020/2021 no mesmo ciclo de estudos".

