PS rejeita Portal da Transparência da IL que já tinha aprovado no passado com o PAN

A proposta da Iniciativa Liberal para a criação de um Portal da Transparência que permita perceber como são alocados os fundos europeus, que Portugal irá receber ao abrigo da denominada bazuca europeia, foi aprovada esta manhã no Parlamento com a oposição apenas do PS.Como fez questão de notar André Silva, o PAN já tinha apresentado em agosto uma proposta parecida, que contou na altura com o apoio do Partido Socialista. Mas, apesar de considerar que a proposta da Iniciativa Liberal é "redudante", o PAN fez questão de votar a favor da mesma."O deputado André Silva conseguiu realçar o evidente: o PS votou a favor do PAN e contra a Iniciativa Liberal", declarou André Ventura, aproveitando para atacar o PS. O líder do Chega acusou o Partido Socialista de sectorismo e de apoiar apenas os parceiros das suas negociações. André Ventura disse também não compreender como é que o PS vota a favor da proposta do PAN no passado, mas rejeita em seguida uma proposta semelhante da Iniciativa Liberal.A troca de palavras aconteceu esta manhã, no Parlamento, durante o debate e votação na especialidade do Orçamento do Estado para o próximo ano. Feitas as contas, a proposta de João Cotrim Figueiredo para a criação de um Portal da Transparência acabou por ser aprovada com o voto desfavorável apenas do PS.