PS viabiliza proposta do PAN para travar venda de detergentes e cosméticos com microplásticos

A proposta do PAN que interdita a comercialização destes produtos que contenha microplásticos foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do BE.



Lusa Catarina Almeida Pereira | Filomena Lança







O PS e o Bloco de Esquerda viabilizaram uma proposta do PAN que interdita a comercialização de produtos que contenham microplásticos em detergentes e cosméticos. "É interdito, em todo o território nacional, a comercialização de produtos contendo microplásticos em detergentes e cosméticos", lê-se na proposta aprovada esta quinta-feira nas votações da especialidade do orçamento do Estado para o próximo ano.



"A regulamentação referente ao procedimento contraordenacional é feita pelo Governo até ao final do primeiro semestre do ano de 2021", acrescenta a proposta. Saber mais OE 2021 PAN microplásticos ambiente

