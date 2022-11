Subida dos preços pode duplicar custo dos apoios

Com a previsão de preços energéticos ainda elevada na UE, a Comissão Europeia avisa que os custos com os apoios às famílias e empresas podem estar subavaliados. Em Portugal, manter todo o ano as medidas previstas agora duplicaria o seu impacto para 2,5% do PIB.

